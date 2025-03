Borse Asia-Pacifico stabili in attesa della Fed, oro ai massimi storici

Borse di Asia e Pacifico piatte, dopo tre sedute in rialzo, in attesa di una maggiore chiarezza sulle prospettive economiche da parte della Fed che si riunisce oggi. Le previsioni sono che i tassi non verranno toccati ma il presidente della Fed Jerome Powell sarà probabilmente chiamato a chiarire come l'istituto valuti l'impatto dell'attuale politica commerciale di Donald Trump sulla crescita e l'inflazione.

In questo contesto la Banca del Giappone, come indicato dagli economisti, ha lasciato il costo del denaro invariato. Così Tokyo chiude marginale a -0,25%. Deboli anche Shanghai (-0,1%), Shenzhen (-0,4%) e Sydney (-0,41%). Controcorrente Seul (+0,62%) che si scrolla di dosso l'incertezza politica prima della sentenza chiave sul deposto presidente sudcoreano sotto impeachment Yoon Suk Yeol, prevista per questa settimana.

Nel frattempo continua ad aggiornare i record l'oro con il metallo prezioso che tocca i massimi a 3.045 dollari l'oncia.

Le Borse europee sono attese in calo mentre i future su Wall Street sono misti dopo la prima intesa Trump-Putin sul conflitto in Ucraina con una tregua di 30 giorni dei raid sulle infrastrutture, a partire da quelle energetiche.

Tra i macro attesi l'inflazione a febbraio nell'eurozona e dagli Stati Uniti, oltre alla Fed, l'indice degli acquisti delle attività finanziarie a gennaio.