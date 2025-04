Borse Asia Pacifico incerte dopo i ripensamenti di Trump sui dazi alla Cina

Si sono mosse senza una vera e propria direzione le principali borse di Asia e Pacifico dopo una serie di rialzi dovuti ai ripensamenti del presidente Usa Donald Trump sui dazi alla Cina. A fronte di segnali che vengono percepiti come contraddittori, i listini orientali si sono presi una pausa di riflessione. Tokyo ha guadagnato lo 0,49%, Seul ha ceduto lo 0,13%, Taiwan lo 0,82% e Sidney ha guadagnato lo 0,6%. Ancora aperte Hong Kong (-1,23%), Shanghai (+0,03%), Mumbai (-0,31%) e Singapore (+0,35%).

Contrastati i future sull'Europa, con la sola piazza di Madrid prevista in rialzo e Londra poco mossa, negativi quelli Usa. In piena stagione di trimestrali e dopo i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa sono attesi l'indice Ifo dalla Germania e diversi indicatori Usa, dall'indice della Fed di Chicago alle richieste di sussidi, dagli ordinativi di beni durevoli alle vendite di case e agli indici della Fed di Kansas City.

Nuovo passo indietro del dollaro a 0,88 euro, 142,74 yen e 0,75 sterline, fiacco l'oro (-0,25% a 3.321,34 dollari l'oncia), contrastati il greggio (Wti +0,59% a 62,64 dollari al barile) e il gas (-0,98% a 33,83 euro al MWh). In calo a 112,1 lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,4 punti al 3,61% e quello tedesco di 0,2 punti al 2,49%.

Sulla piazza di Tokyo a tutto sprint i produttori di semiconduttori Tokyo Electron (+3,74%) e Advantest (+3,17%), insieme agli automobilistici Toyota (+2,92%) e Mitsubishi (+2,73%). In campo bancario sprint di Nomura (+1,95%), Mitsubishi Ufj (+2,01%) e Sumitomo-Mitsui (+1,75%).