Borse Asia-Pacifico in ripresa tra tensioni Israele-Iran e focus su banche centrali

Borse di Asia e Pacifico in recupero mentre la lente degli investitori resta orientata sul conflitto in atto tra Israele e Iran. Anche i futures dell'S&P 500 sono saliti marginalmente, indicando che Wall Street potrebbe tentare una ripresa dopo le perdite di venerdì. Attesi positivi anche i listini europei. Questa settimana l'attenzione è su una serie di riunioni delle banche centrali, a partire dalla Banca del Giappone domani. La Federal Reserve deciderà sui tassi mercoledì. Nel corso della settimana sono attese anche la la Bank of England, la Banca centrale Svizzera e la Banca centrale cinese. Tokyo è la migliore con il Nikkei che sale dell'1,27%. Tra le Piazze cinesi Shanghai segna un +0,29%, Shenzhen un un +0,5%. Anche Hong Kong è positiva (+0,3%) dopo una serie di letture economiche in Cina tra cui le vendite al dettaglio che registrano la crescita più solida da dicembre.