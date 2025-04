Borse Asia-Pacifico in ordine sparso dopo l'annuncio di Trump sui dazi auto

Sui sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico all'indomani dell'annuncio del presidente Usa Donald Trump su una possibile tregua per i dazi relativi alle auto. Tokyo ha guadagnato lo 0,84 %, Taiwan l'1,77%, Seul lo 0,88%, e Sidney lo 0,17%. Ancora aperte Hong Kong (-0,24%), Shanghai -0,13%), Mumbai (+2,11%) e Singapore (+1,84%). Positivi i future sull'Europa, negativi invece quelli sugli indici Usa.

La possibile tregua annunciata dal presidente Usa Donald Trump per i dazi sulle auto ridà fiato ai mercati, che tengono gli occhi puntati sulla decisione della Bce sui tassi annunciata per giovedì prossimo 17 aprile. In rialzo il greggio (Wti +0,31% a 61,72 dollari al barile), inverte la rotta il gas (-0,34% a 34,38 euro al MWh) dopo un avvio positivo ad Amsterdam, e sale ulteriormente l'oro (+0,32% a 3.226 dollari l'oncia), mentre il dollaro si stabilizza a 0,88 euro e scende a 0,75 sterline. In rialzo a 116,4 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano cede 1,1 punti al 3,66% e quello tedesco cede 0,7punti al 2,5%.

Brillanti gli automobilistici Suzuki (+4,52%), Subaru (+4,15%) e Toyota (+4,05%) sulla piazza di Tokyo, dove cedono invece i titoli dei produttori di semiconduttori Advantest (-1,79%), Disco (-0,81%) e Lasertec (-0,7%). Brillanti i bancari Sumitomo Mitsui (+3,4%) e Mitsubishi Ufj (+2,55%), più cauta invece Nomura (+0,9%).