Borse Asia-Pacifico caute dopo telefonata Trump-Xi e in attesa dati Usa

Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico, dove ha prevalso la cautela all'indomani della telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping. Un clima di attesa che riguarda anche i dati Usa sul lavoro attesi nel pomeriggio.

Tokyo ha guadagnato lo 0,5%, Taiwan ha ceduto lo 0,06% e Sidney lo 0,27%. Chiuse Seul e Singapore per festività, ancora aperte invece Hong Kong (-0,27%), Shanghai (-0,04%) e Mumbai (+1,04%). In calo i future sull'Europa, dopo il calo oltre le stime della produzione industriale tedesca in aprile, scesa dell'1,4% e in attesa del Pil e delle vendite al dettaglio dell'Eurozona. Positivi invece i contratti sui listini Usa, dove sono attesi i dati sulle buste paga, previste in calo, e sul tasso di disoccupazione, atteso stabile al 4,2%.

In calendario a metà mattina un videomessaggio della presidente della Bce Christine Lagarde in un evento a Marsiglia (Francia).

Segno meno per il greggio (Wti -0,38% a 63,14 dollari al barile) e l'oro (-1,11% a 3.362,22 dollari l'oncia), mentre rimbalza il gas (+0,47% a 36,53 euro al MWh) ad Amsterdam dopo un avvio in lieve calo. Si rafforza il dollaro oltre quota 0,87 euro, a 144,11 yen e poco sotto le 0,74 sterline mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi si assesta a 95,5 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,2 punti sopra al 3,52% e quello tedesco invariato sotto il 2,58%.

Sulla piazza di Tokyo balzo dei produttori di semiconduttori Screen Holdings (+2,71%) e Renesas (+2,33%), mentre il calo dello yen ha favorito i grandi esportatori Mazda (+1,58%), Bridgestone (+1,35%), Honda (+1,3%) e Sony (+0,84%), a differenza di Toyota (-0,08%) e Nikon (-1,8%).