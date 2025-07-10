Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Giro di Lombardia 2025Meteo weekend
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-0,44%)
10 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-0,44%)

Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-0,44%)

Cambi, yen recupera su dollaro, penalizza export

Cambi, yen recupera su dollaro, penalizza export

Cambi, yen recupera su dollaro, penalizza export

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in calo, appesantita dalla rivalutazione dello yen e l'incertezza sulle trattative in corso sul commercio internazionale tra Giappone e Usa. Il Nikkei cede lo 0,44% a quota 39.646,36, con una perdita di 172 punti. Sul mercato valutario, la valuta nipponica recupera terreno sul dollaro, a 146,30, sulle indiscrezioni di un possibile taglio dei casi di interesse negli Stati Uniti, e sull'euro a 171,70.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa