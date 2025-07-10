Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-0,44%)

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in calo, appesantita dalla rivalutazione dello yen e l'incertezza sulle trattative in corso sul commercio internazionale tra Giappone e Usa. Il Nikkei cede lo 0,44% a quota 39.646,36, con una perdita di 172 punti. Sul mercato valutario, la valuta nipponica recupera terreno sul dollaro, a 146,30, sulle indiscrezioni di un possibile taglio dei casi di interesse negli Stati Uniti, e sull'euro a 171,70.