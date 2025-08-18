Borsa Tokyo: chiusura in aumento (+0,77%), aggiorna record

Domenica 17 Agosto 2025

Gabriele Canè
Ultima oraBorsa Tokyo: chiusura in aumento (+0,77%), aggiorna record
18 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Indice Nikkei consolida guadagni, yen debole su dollaro

La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, aggiornando per il secondo giorno consecutivo i massimi di sempre, in scia al record del Dow Jones Usa, e l'indebolimento dello yen - che da slancio ai titoli dell'export. Il listino di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,77%, a quota 43.714,31, con un guadagno di 336 punti. Sul fronte valutario la divisa nipponica perde terreno sul dollaro, a 147,40, e a 172,40 sull'euro.

