Martedì 12 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Padre BiscegliaUcraina RussiaSamir HulilehTaglio Irpef Delitto Garlasco Meteo Ferragosto
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa Tokyo chiusura a livelli record (+1,30%)
13 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa Tokyo chiusura a livelli record (+1,30%)

Borsa Tokyo chiusura a livelli record (+1,30%)

Per la prima volta sopra quota 43mila. Segue rally Wall Street

Per la prima volta sopra quota 43mila. Segue rally Wall Street

Per la prima volta sopra quota 43mila. Segue rally Wall Street

La Borsa di Tokyo aggiorna il record superando per la prima volta quota 43mila, dopo le indicazioni rassicuranti dall'inflazione Usa e la tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti, in materia di dazi, decisa nei giorni scorsi. Il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dell'1,30%, a quota 43.274,67, e un guadagno di 556 punti. Sul fronte valutario lo yen si mantiene debole sul dollaro, a 147,60, e a 172.80 sull'euro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

InflazioneBorsa