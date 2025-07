Borsa: Tokyo apre in rialzo, +1,11%

La Borsa di Tokyo ha aperto le contrattazioni in rialzo, dopo che il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba ha promesso di rimanere in carica nonostante il fallimento della coalizione di governo nel mantenere la maggioranza alle elezioni della Camera dei Consiglieri, contribuendo ad alleviare le preoccupazioni relative all'incertezza politica, come osserva l'agenzia Kyodo.

Nei primi 15 minuti di contrattazione, il Nikkei Stock Average, composto da 225 titoli, è salito di 442,70 punti, pari all'1,11%, rispetto a venerdì, a 40.261,81. L'indice Topix più ampio è salito di 27,91 punti, pari allo 0,98%, a 2.862,39.

I mercati finanziari giapponesi sono rimasti chiusi lunedì per festa nazionale. Sul Prime Market, il principale mercato azionario, i guadagni sono stati trainati dai titoli dei metalli non ferrosi, del gas e dei macchinari. Alle 9:00, il dollaro si è attestato a 147,40-42 yen, rispetto ai 147,30-40 yen di New York alle 17:00 di lunedì. L'euro era quotato a 1,1694-1695 dollari e 172,37-41 yen, contro i 1,1693-1703 dollari e 172,28-38 yen di New York nel tardo pomeriggio di lunedì.