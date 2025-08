Borsa: Tokyo, apertura poco variata (-0,06%)

La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana all'insegna della cautela, mentre si delineano i nuovi aggiustamenti tariffari sugli accordi commerciali previsti dall'amministrazione Trump, in attesa di ulteriori trattative per scongiurare dazi più elevati. In apertura il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,06%, a quota 41.046,41, con una perdita di 23 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a cedere terreno sul dollaro, a 147,90, e nei confronti dell'euro, a 172,10.