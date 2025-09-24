Borsa Tokyo: apertura poco variata (+0,06%)

La Borsa di Tokyo inizia la seduta poco mossa, arretrando dai massimi di sempre, con gli investitori che tornano sulle piazze finanziarie dopo la giornata di festività nazionale di ieri, e la parziale correzione degli indici azionari Usa. In apertura il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,06%, a quota 45.522,89, con un guadagno di 29 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 147,60, e perde terreno sull'euro a 174,30.