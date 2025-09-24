Martedì 23 Settembre 2025
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa Tokyo: apertura poco variata (+0,06%)

Indice Nikkei arretra da record dopo correzione Wall Street

La Borsa di Tokyo inizia la seduta poco mossa, arretrando dai massimi di sempre, con gli investitori che tornano sulle piazze finanziarie dopo la giornata di festività nazionale di ieri, e la parziale correzione degli indici azionari Usa. In apertura il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,06%, a quota 45.522,89, con un guadagno di 29 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 147,60, e perde terreno sull'euro a 174,30.

