Borsa: Tokyo, apertura poco variata (-0,03%)

La Borsa di Tokyo apre le contrattazioni all'insegna della cautela, in scia alla correzione del mercato azionario statunitense, appesantito dalla tecnologia, e nonostante la debolezza dello yen, ai minimi in 8 mesi al cambio con il dollaro, sulle aspettative di una continuazione della politica monetaria ultraespansiva della Bank of Japan (Boj), in anticipazione della nomina della leader conservatrice Sanae Takaichi alla guida dell'esecutivo.
In apertura il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,03%, a quota 47.936,34. Sul mercato valutario la divisa nipponica tratta a 152,30 sul dollaro, dando slancio all'export, e sull'euro a 177,40, mai così debole dalla introduzione della moneta unica nel 1999.