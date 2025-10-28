Lunedì 27 Ottobre 2025

Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,37%)

Attese indicazioni da vertice Usa-Cina, trimestrali e Fed

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, arretrando dai massimi di sempre, in attesa di maggiori indicazioni dall'imminente vertice tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping, dalla stagione in corso delle trimestrali, e dalla riunione della Fed.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un ribasso dello 0,37% a quota 50.324,16, con una perdita di 188 punti. Sul fronte valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro, a 152,60, e sull'euro, a un livello di 177,80.

