Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,61%)

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno più, malgrado la frenata degli indici azionari Usa, con gli investitori che si mostrano ottimisti sull'esito delle negoziazioni tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente Usa Donald Trump. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,61%, a quota 51.639,18, con un guadagno di 313 punti. Sul mercato dei cambi prosegue la fase di svalutazione dello yen sul dollaro, a 153,90, e sull'euro a 178,10.
Mercoledì 29 Ottobre 2025
Ultima oraBorsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,61%)