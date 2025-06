Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,29%)

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in territorio positivo, in scia all'accelerazione degli indici azionari statunitensi e all'attenuarsi delle tensioni in Medio Oriente, con l'annuncio del cessate il fuoco nel conflitto tra Iran e Israele e i prezzi del petrolio tornati a scendere.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione positiva dello 0,29% a quota 38.904, aggiungendo 113 punti. Sul fronte dei cambi lo yen riprende terreno dai minimi in un anno sul dollaro, a un livello di 144,80, e si apprezza leggermente sull'euro a 168,20.