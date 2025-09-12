Borsa Tokyo: apertura in rialzo (+0,83%)

La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in rialzo, aggiornando il record dell'indice di riferimento, in scia al consolidamento del mercato azionario Usa. In apertura il Nikkei avanza dello 0,83%, a quota 44.740,16, con un aumento di 367 punti. Sul fronte dei cambi lo yen recupera leggermente sul dollaro, poco sopra a 147, in attesa della decisione della Federal Reserve, ed è poco variato sull'euro a 172,50.
Venerdì 12 Settembre 2025
Ultima oraBorsa Tokyo: apertura in rialzo (+0,83%)