Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,98%)

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, trainata dalla debolezza dello yen dopo le dimissioni del premier Shigeru Ishiba annunciate ieri e che seguono un lungo periodo di incertezza politica, e con gli investitori che guardano ai prossimi scenari sulla successione alla guida del governo nel Paese.
In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,98% a quota 43.438,99, con un guadagno di 420 punti. Sul fronte valutario la divisa nipponica perde ulteriormente terreno sul dollaro a 148,40, dando slancio al settore che più dipende dalla sostenibilità dell'export, e sull'euro a 173,80.