Martedì 28 Ottobre 2025

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,57%)
29 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,57%)

Tecnologia sugli scudi, attesa Fed

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in aumento, sostenuta dal record degli indici azionari statunitensi, con la tecnologia ancora sugli scudi, e in attesa di indicazioni dalla riunione della Federal Reserve. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,57%, a quota 50.507,35, con un guadagno di 288 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza leggermente sul dollaro, a 151,60, e sull'euro a un livello di 176,70.

