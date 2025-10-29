Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,57%)

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in aumento, sostenuta dal record degli indici azionari statunitensi, con la tecnologia ancora sugli scudi, e in attesa di indicazioni dalla riunione della Federal Reserve. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,57%, a quota 50.507,35, con un guadagno di 288 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza leggermente sul dollaro, a 151,60, e sull'euro a un livello di 176,70.
Martedì 28 Ottobre 2025
Ultima oraBorsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,57%)