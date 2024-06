Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,54%)

La Borsa di Tokyo consolida i guadagni ad inizio di scambi nella prima seduta del mese, malgrado il ridimensionamento degli indici Usa e trainata dalla debolezza dello yen che da slancio al comparto che più dipende dalla sostenibilità dell'export. In apertura il Nikkei segna un rialzo dello 0,54% a quota 39.798,68, con un guadagno di 215 punti. Sul fronte valutario, gli investitori guardano a un possibile intervento sul mercato delle autorità monetarie - più volte anticipato - per scoraggiare l'eccessivo indebolimento della divisa nipponica, attualmente ai minimi in oltre 38 anni sul dollaro, a 160,80, e sull'euro a 172,80.