La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in rialzo, seguendo l'andamento del listino della tecnologia americano Nasdaq ai massimi di sempre e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Uniti. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,45% a quota 40.963,88, con un guadagno di 183 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna a svalutarsi, sul dollaro a 160,70 e sull'euro a 174,10.