Borsa: Tokyo, apertura in netto calo (-1,76%)

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in sostenuto ribasso dopo la correzione degli indici azionari statunitensi, in scia al rallentamento del mercato del lavoro negli Usa e l'incertezza sulle trattative ancora in corso sui dazi commerciali da parte dell'amministrazione Trump. In apertura il Nikkei cede l'1,76%, a quota 40.079,71, con una perdita di oltre 700 punti. Sul mercato valutario lo yen recupera terreno sul dollaro, a 147,30, e nei confronti dell'euro, a 170,70.