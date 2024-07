Borsa: Tokyo, apertura in lieve ribasso (-0,28%)

La Borsa di Tokyo arretra dal record di sempre e avvia la seduta in calo, con gli investitori che guardano ai nuovi segnali dall'indice dei prezzi al consumo in Cina e ai prezzi alla produzione in Giappone. In apertura il Nikkei cede lo 0,28% a quota 41.464, con una perdita di 116 punti. Sul fronte valutario l'ampio differenziale dei tassi di interesse tra Washington e Tokyo, dopo le indicazioni della Fed, consente allo yen di proseguire la fase di indebolimento sul dollaro a 161,30 e sull'euro a 174,50.