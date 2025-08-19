Domenica 17 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,22%)
19 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,22%)

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in territorio positivo, aggiornando il record per il terzo giorno consecutivo, sostenuta dall'ottimismo sulla stagione delle trimestrali nel settore retail e in attesa di maggiori indicazioni di politica monetaria dalla Federal Reserve, che arriveranno nel tradizionale simposio in programma questa settimana a Jackson Hole.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,22% a quota 43.810,18, con un guadagno di 95 punti. Sul fronte valutario lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, a 147,80, mentre è stabile sull'euro, a 172,50.

