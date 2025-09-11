Mercoledì 10 Settembre 2025
Riccardo Brizzi
11 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa Tokyo: apertura in lieve aumento (+0,07%)

Attesa indicazioni inflazione Usa. Yen stabile su dollaro

La Borsa di Tokyo apre la seduta poco mossa, nonostante il record del mercato azionario Usa, che scommette su una imminente riduzione dei tassi da parte della Federal Reserve, in attesa delle indicazioni dall'inflazione. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,07%, a quota 43.870,54, aggiungendo 32 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a 147,40, e sull'euro a 172,40.

InflazioneBorsa