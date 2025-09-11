Borsa Tokyo: apertura in lieve aumento (+0,07%)

La Borsa di Tokyo apre la seduta poco mossa, nonostante il record del mercato azionario Usa, che scommette su una imminente riduzione dei tassi da parte della Federal Reserve, in attesa delle indicazioni dall'inflazione. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,07%, a quota 43.870,54, aggiungendo 32 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a 147,40, e sull'euro a 172,40.
