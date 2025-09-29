Borsa Tokyo: apertura in calo (-0,59%)

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in calo, arretrando dai massimi storici, malgrado l'accelerazione del mercato azionario Usa, venerdì scorso, con gli investitori che si interrogano sulla sostenibilità del boom in corso che riguarda l'intelligenza artificiale (IA), e in attesa delle nuove indicazioni dal mercato del lavoro Usa previste questa settimana.
In apertura l'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,59% a quota 45.086,68, con una perdita di 268 punti. Sul fronte valutario prosegue la fase di indebolimento dello yen sul dollaro, a 149,30, sulle aspettative di una revisione da parte della Federal Reserve sulle tempistiche di una riduzione dei tassi da qui a fine anno, e sull'euro a 174,80.