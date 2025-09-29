Sabato 27 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato MichiganFlotilla oggiItalia volleyMotoGp GiapponeDon PatricielloUcraina news
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa Tokyo: apertura in calo (-0,59%)
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa Tokyo: apertura in calo (-0,59%)

Borsa Tokyo: apertura in calo (-0,59%)

Nikkei arretra dai massimi. Yen si svaluta ulteriormente

Nikkei arretra dai massimi. Yen si svaluta ulteriormente

Nikkei arretra dai massimi. Yen si svaluta ulteriormente

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in calo, arretrando dai massimi storici, malgrado l'accelerazione del mercato azionario Usa, venerdì scorso, con gli investitori che si interrogano sulla sostenibilità del boom in corso che riguarda l'intelligenza artificiale (IA), e in attesa delle nuove indicazioni dal mercato del lavoro Usa previste questa settimana.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,59% a quota 45.086,68, con una perdita di 268 punti. Sul fronte valutario prosegue la fase di indebolimento dello yen sul dollaro, a 149,30, sulle aspettative di una revisione da parte della Federal Reserve sulle tempistiche di una riduzione dei tassi da qui a fine anno, e sull'euro a 174,80.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata