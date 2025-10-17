Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Btp ValorePensioni 2027Meloni LandiniSanremo 2026Sinner Six Kings Slam
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Tokyo, apertura in calo (-0,89%)
17 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,89%)

Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,89%)

Nuovi timori su tensioni commerciali Cina-Usa

Nuovi timori su tensioni commerciali Cina-Usa

Nuovi timori su tensioni commerciali Cina-Usa

La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana col segno meno, appesantita dalla chiusura negativa degli indici azionari statunitensi, mentre tornano a preoccupare le tensioni commerciali, su scala globale, tra Pechino e Washington. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,89%, a quota 47.848,37, con una perdita di 429 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 150,10, e sull'euro a 175,60.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa