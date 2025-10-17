Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,89%)

La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana col segno meno, appesantita dalla chiusura negativa degli indici azionari statunitensi, mentre tornano a preoccupare le tensioni commerciali, su scala globale, tra Pechino e Washington. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,89%, a quota 47.848,37, con una perdita di 429 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 150,10, e sull'euro a 175,60.