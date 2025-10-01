La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno meno, malgrado il tentativo di ripresa degli indici azionari Usa, mentre prevale la cautela sulle negoziazioni in corso a Washington, per trovare un accordo sulla legge finanziaria che eviti lo shutdown. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,32% a quota 44.790,47, e una perdita di 142 punti. Sul fronte valutario lo yen prosegue la fase rialzista sul dollaro, a un livello di poco superiore a 148, e sull'euro a 173,70.
Mercoledì 1 Ottobre 2025
Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,32%)