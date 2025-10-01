Mercoledì 1 Ottobre 2025

1 ott 2025
1 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,32%)

Cautela su trattative a Washington per evitare lo shutdown

La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno meno, malgrado il tentativo di ripresa degli indici azionari Usa, mentre prevale la cautela sulle negoziazioni in corso a Washington, per trovare un accordo sulla legge finanziaria che eviti lo shutdown. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,32% a quota 44.790,47, e una perdita di 142 punti. Sul fronte valutario lo yen prosegue la fase rialzista sul dollaro, a un livello di poco superiore a 148, e sull'euro a 173,70.

