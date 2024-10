La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, dopo la chiusura mista del mercato azionario Usa e con gli investitori che guardano con incertezza all'esito delle elezioni in Giappone previste questa domenica. In apertura il Nikkei segna un ribasso dello 0,45% a quota 37,971.48, lasciando sul terreno 171 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza sul dollaro a 151,90 e sull'euro a 164,30.