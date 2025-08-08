Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,51%)

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in rialzo nonostante la chiusura contrastata degli indici azionari Usa, con gli investitori che cercano di fare chiarezza sugli ultimi sviluppi dell'accordo commerciale sui dazi tra Giappone e Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,51%, a quota 40.270,55, con un guadagno di 211 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 147,10, e sull'euro, a 171,70.