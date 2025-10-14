Martedì 14 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Filippo Turetta AppelloGiovanni CastellucciEsplosione VeronaMeteo cicloneBtp Valore ottobre 2025Israele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: tensioni Usa-Cina zavorrano l'Europa, giù il petrolio
14 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: tensioni Usa-Cina zavorrano l'Europa, giù il petrolio

Borsa: tensioni Usa-Cina zavorrano l'Europa, giù il petrolio

In calo rendimenti titoli Stato. Tengono oro, argento, platino

In calo rendimenti titoli Stato. Tengono oro, argento, platino

In calo rendimenti titoli Stato. Tengono oro, argento, platino

Le Borse europee proseguono pesanti a metà seduta per le rinnovate tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina. Francoforte cede l'1,37% mentre l'indice Zew di ottobre pur salendo è sotto le stime. Parigi perde l'1,08% con una lente al secondo tentativo di governo da parte di Lecornu. Madrid cala di mezzo punto percentuale, così come Londra. E Milano flette dello 0,88% con Stellantis (-4,7%), Amplifon (-3,3%) e Leonardo (-3,1%) le peggiori. Anche Wall Street è attesa in negativo.

Piatto a 4.132 dollari l'oncia l'oro che comunque viaggia sempre sui massimi. L'argento è a 51 dollari, in lieve rialzo (+0,4%). E così anche il platino a 1.498 dollari. In decisa flessione il petrolio con il wti che perde il 2,45% a 58 dollari. Per il brent -2,3% sotto quota 62 dollari al barile. Il gas cresce piano a 31,5 euro al megawattora.

Deboli i rendimenti dei titoli di Stato. Il decennale italiano è stabilmente al 3,4%, l'Oat francese al 3,43 con un differenziale di -2,6 punti. Lo spread tra il Btp e Bund oscilla poco sotto quota 81 punti.

Infine per i cambi l'euro si conferma debole sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,15 sul biglietto verde.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa