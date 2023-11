Borsa, Tenaris e Ferrari brillano, Tim in calo

Piazza Affari rimane invariata alla chiusura della prima parte della seduta, con lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi in aumento a 189,3 punti. Il rendimento annuo italiano sale di 9 punti a 4,59%, mentre quello tedesco guadagna 5,5 punti al 2,69%. Tra i titoli più brillanti, Tenaris (+1,62%) e Ferrari (+1,43%), entrambi sull'onda lunga dei risultati trimestrali. Bper (+1,33%) e Intesa (+1,21%) sono in crescita, mentre Banco Bpm (+0,99%), Mps (+0,64%) e Unicredit (+0,15%) sono più caute. Tim (-2,73%) è in calo dopo l'annuncio del via libera del Cda alla cessione della rete a Kkr, anche se Vivendi (-1,66%) ha sottolineato di voler esercitare i propri diritti. Tra le altre, Diasorin (-2,28%), Inwit (-1,39%), Iveco (-1,15%), Fineco (-1,09%) e Stellantis (-0,98%) sono deboli. Prese di beneficio su Nexi (-0,78%) dopo la corsa delle ultime 6 sedute. Infine, Eni (+0,18%) è poco mossa, con il greggio in rialzo (Wti +1,59% a 81,78 euro) e il gas in calo (-4,33% a 45,97 euro).