Borsa: spiragli per Lecornu, Parigi sale, bene anche gli Oat

Recupera un po' di terreno la Borsa di Parigi, dopo che il primo ministro Sebastien Lecornu ha allontanato la prospettiva di un imminente scioglimento dell'Assemblea Nazionale, parlando di una "volontà" da parte delle forze politiche di "dare un bilancio prima del 31 dicembre di quest'anno". La possibilità di formare un governo, seppure transitorio, sostiene il listino francese, che avanza dello 0,5%, così come si riprendono i titoli di Stato di Parigi, gli Oat, i cui rendimenti scendono di 4 punti base al 3,52%.
Mercoledì 8 Ottobre 2025
Ultima oraBorsa: spiragli per Lecornu, Parigi sale, bene anche gli Oat