Borsa: Shanghai apre a +0,35%, Shenzhen a +0,49%

Le Borse cinese aprono la seduta in rialzo, all'indomani delle pesanti perdite dovute alla delusione sul taglio del prime rate da parte della Banca centrale (Pboc), ritenuto non sufficientemente robusto per rassicurare i mercati alle prese con la crisi immobiliare: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,35%, a 3.103,78 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,49% e si porta a quota 1.940,20.