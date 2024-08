Borsa: Shanghai apre a -0,05%, Shenzhen a -0,19%

Le Borse cinesi aprono la seduta in leggero calo: l'indice Composite di Shanghai cede in avvio lo 0,05%, a 2.877,95 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,19%, a quota 1.545,98. Le autorità di Borsa, intanto, non pubblicheranno più da oggi i dati giornalieri sui flussi dei fondi azionari di non residenti, un indicatore chiave per misurare il sentiment degli investitori su un mercato da 8.300 miliardi di dollari, a maggior ragione dopo che i fondi globali sono stati venditori netti di azioni cinesi per mesi. Pechino potrebbe assistere al suo primo deflusso annuale dalle azioni nel 2024, ma se e quando accadrà, gli investitori non lo sapranno dai dati di Borsa.