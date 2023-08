Borsa: seduta in rialzo in Europa, spinta dai tecnologici

Prosegue in rialzo la seduta sulle Borse in Europa, spinte dagli acquisti sui titoli tecnologici. Londra sale dello 0,6%, Parigi dell'1,19%, Francoforte dell'1,05% e Milano dell'1,04 per cento. Sulla scia dei risultati di Nvidia che ieri hanno spinto il Nasdaq il mercato è tornato a scommettere sui produttori di chip da Asml ad Amsterdam a Stm (+3,25%) a Milano. A Parigi è Ubisoft (+6%) che catalizza l'attenzione dopo che Microsoft, per conquistare Activision Blizzard, ha firmato un accordo che le concede i diritti di streaming sui videogiochi.