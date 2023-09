Borsa, Saipem brilla, Campari in calo, Milano incerta (+0,01%)

Piazza Affari è incerta sulla direzione da prendere (+0,01%), in linea con gli altri listini europei. Saipem (+2%), Stellantis (+0,98%) e Tim (+0,86%) sono i titoli più performanti del paniere principale, mentre Campari (-4,2%) subisce un crollo a seguito delle dimissioni del CEO del gruppo. Iveco (-1,4%), Mps (-1,2%) e Fineco (-0,89%) sono in calo insieme ad altri istituti bancari, dopo i rialzi legati alla tassa sugli extraprofitti ridimensionata. Fuori dal paniere principale, le versioni A (-0,12%) e B (-0,38%) di Mfe e Mondadori (-0,69%) sono trascurate, a seguito dell'accettazione del testamento di Silvio Berlusconi da parte dei figli, con l'impegno a non vendere le loro quote in Fininvest per 5 anni.