Martedì 30 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
1 ott 2025
1 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: record blue chip in Europa, Euro Stoxx 50 +0,3%

A Milano bene farmaceutici e Tim

Le blue chip in Europa guadagnano portando il listino delle società a grande capitalizzazione (Euro Stoxx 50 +0,3%) ai massimi da marzo, un rally alimentato finora dalle banche. Intanto la seduta procede in rialzo su quasi tutti i mercati, Milano è l'ultima a svoltare (+0,04%) con una rincorsa da parte di Tim (+1,98%). Londra sale dello 0,69%, Parigi dello 0,33% e Francoforte dello 0,35% mentre Madrid resta indietro (-0,19%).

A Piazza Affari in evidenza i titoli farma, insieme ai competitor in Europa, dopo che la controparte statunitense Pfizer ha ottenuto una sospensione dai dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Diasorin guadagna il 2%, Recordati l'1,35% e si accoda Amplifon (+2,13%).

