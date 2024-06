Borsa: Pmi e Nvidia frenano l'Europa, Wall Street verso calo

Gli indici pmi, tutti in calo, compreso il dato dell'eurozona, pesano sulle Borse europee già zavorrate dalla frenata oltreoceano di Nvidia. Flessione che pesa anche sui future su Wall Street in negativo mentre, anche dagli Stati Uniti ,l'agenda macro prevede i pmi manifatturiero e dei servizi di giugno. Milano cede più di altri (Ftse Mib -0,9% a 33.357 punti) con le banche in sofferenza (la peggiore è Mps a -4%) e lo spread tra Btp e Bund a 153 punti con il rendimento del decennale italiano in discesa al 3,9%. Tra le altre Piazze, Londra perde lo 0,5%, Francoforte lo 0,4% e Parigi lo 0,43%. Quanto alle materie prime, il petrolio è debole con il wti a 81,1 dollari al barile (-0,16%) e il brent a 85,5 dollari (-0,16%). Il gas si muove sopra i 34 euro al megawattora con i Ttf su luglio che ad Amsterdam cedono l'1 per cento. Infine per i cambi, si conferma la debolezza dell'euro che scambia a 1,0685 dollari. .