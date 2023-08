Borsa: Pmi battono la crisi da delisting, in agosto otto debutti

In agosto la fame di quotazione in Borsa delle piccole imprese non va in vacanza, anzi. Dall'inizio del mese sono infatti già otto le società già sbarcate, o che lo faranno a giorni con debutto già fissato, sul listino di Piazza Affari dedicato: l'Euronext Growth Milan (Egm). Trainando la battaglia finora vinta della Borsa milanese contro la tendenza mondiale al 'delisting'. E il trend non sembra frenare: secondo uno studio di Irtop consulting, gruppo specializzato sui Capital markets e nell'advisory per la quotazione, se a metà 2023 la capitalizzazione del listino dedicato alle piccole imprese era poco superiore ai 9 miliardi, per fine anno il numero di quotate dovrebbe ampiamente superare quota 200 fino a un totale di 215, con una capitalizzazione complessiva che dovrebbe sfiorare i 13 miliardi. Il tutto in uno scenario avverso: secondo una ricerca di Global ipo trends di Ey, nel secondo trimestre dell'anno a livello mondiale sono frenate ampiamente le quotazioni in Borsa, con un calo del 5% e la raccolta che crolla del 36%. L'Italia però si muove in controtendenza: Piazza Affari nel periodo ha accolto 15 nuove società (+25%) e raccolto il 12% in più di capitali.