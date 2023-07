Borsa: Pechino promette aiuti, volano i listini cinesi

Volano le Borse cinesi dopo la posizione assunta dal Politburo guidato dal presidente Xi Jinping in materia di politica economica, che lascia intendere un sostegno all'economia superiore alle aspettative del mercato. Il governo cinese, secondo la lettura dell'agenzia statale Xinhua, ha promesso politiche "anticicliche", segnalando il suo supporto al settore immobiliare attraverso un "aggiustamento" delle restrizioni a cui era sottoposto mentre l'indicazione dell'utilizzo di strumenti di politica monetaria "aggregati" è stato letto dagli analisti come la conferma di una prosecuzione del taglio dei tassi e l'emissione di bond locali e speciali come un supporto allo sviluppo infrastrutturale. L'ottimismo per il sostegno di Pechino a un'economia che arranca spinge i listini cinesi con Hong Kong che balza del 3,8%, Shanghai del 2% e Shenzhen del 2,1%, staccando le altre Borse dell'area asiatica, tutte poco mosse in attesa delle decisioni di politica monetaria che arriveranno tra domani e venerdì dalla Fed, dalla Bce e dalla Banca del Giappone. Tokyo cede lo 0,1%, Seul avanza dello 0,3% e Sydney dello 0,5%.