Borsa: Parigi trascina l'Europa, vola il lusso con Lmvh

Le Borse europee si muovono in territorio positivo a metà mattina, con Parigi che stacca tutti in scia all'ottimismo per la soluzione della crisi politica e per il voto di fiducia sul nuovo governo Lecornu, previsto giovedì.

Milano e Madrid salgono dello 0,8%, Francoforte dello 0,3% mentre Londra cede lo 0,1%. A Parigi il Cac 40 avanza del 2,6%, sostenuto anche dal gran balzo di Lvmh dopo i conti (+11%), che infiamma tutto il comparto del lusso e della moda. L'allentarsi delle tensioni politiche si fa sentire anche sui titoli di Stato, con il rendimento del Btp che scende di due punti base, al 3,73%, in linea con le Oat francesi, mentre lo spread con il Bund è stabile a quota 78.

Positivi i future su Wall Street in attesa, nel primo pomeriggio, del dato sull'inflazione americana a settembre mentre il presidente della Fed, Jerome Powell, ha rassicurato ieri sulla volontà di proseguire nel taglio dei tassi, con l'effetto di spingere l'oro verso nuovi record (+2% a 4.214 dollari l'oncia), sostenere i titoli di Stato e indebolire il dollaro (-0,2% a 1,16 sull'euro).

Sui listini europei corrono anche i titoli dei chip, dopo i conti di Asml (+3,2%), che continuano a beneficiare della spinta dell'intelligenza artificiale. A Piazza Affari brillano Moncler (+8,9%), Cucinelli (+3,5%), Stellantis (+2,8%) e Tim (+2,6%) mentre in Europa si riaccende il risiko delle tlc. Male invece Nexi (-3,2%), tagliata da Exane Bnp Paribas, Leonardo (-1,3%) e Generali (-0,8%), con assicurativi e bancari che scontano l'incertezza sul contributo che dovranno dare alla manovra.