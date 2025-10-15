Borsa: Parigi traina l'Europa, Milano frena con le banche

Proseguono in rialzo le Borse europee a metà seduta anche se Piazza Affari riduce i rialzi della mattinata in scia all'indebolimento del comparto bancario e assicurativo, su cui pende la spada di Damocle del contributo 'volontario' alla manovra. Milano e Francoforte avanzano dello 0,3%, Madrid dello 0,8% mentre Londra cede lo 0,4%. A tirare la volata ai listini è Parigi (+2,6%), con gli investitori che vedono nella fiducia al governo Lecornu il probabile sbocco della crisi politica. Tonici anche i future su New York, con il Nasdaq che sale dello 0,8% in scia ai conti di Asml e al contratto di Nscale con Microsoft sull'AI, e l'S&P 500 che avanza dello 0,6%.

A Piazza Affari corrono Ferragamo (+11,5%), Moncler (+9%) e Cucinelli (+3,6%), in una seduta smagliante per il comparto del lusso, rinfrancato dai conti di Lvmh (+11%). Bene anche Stellantis (+2,8%), Interpump (+2,5%) e Ferrari (+2%) mentre scivola Nexi (-3,9%), su cui Exane ha tagliato il giudizio a neutral, seguita da Mediobanca (-1,6%), ancora una volta in calo assieme a Mps (-1,3%) dopo il taglio del rating di Fitch. Vendute anche Leonardo (-1,7%) e Generali (-1,4%), che con le banche sconta i timori legati alla manovra.

Continua il buon momento dei titoli di Stato dopo che ieri il presidente della Fed, Jerome Powell, ha aperto a nuovi tagli dei tassi negli Usa. Il rendimento dei Btp decennali scende di 3 punti base, al 3,38%, e resta un filo sopra il 3,35% delle Oat francesi mentre lo spread con il Bund si mantiene stabile a 81 punti base. Continua la corsa dell'oro (+1,5% a 4.194 dollari l'oncia) anche se sotto i massimi della mattinata.