Borsa: Parigi debole (-0,8%) in attesa degli Usa, Milano tiene

In attesa dell'avvio di Wall street e, alle 16 ora italiana, dell'audizione del presidente del Fed, Jerome Powell, sulle prospettive economiche e sugli interventi di politica monetaria davanti alla Commissione economica congiunta a Washington, i mercati azionari del Vecchio continente proseguono una seduta incerta, con Parigi che resta la Borse più debole e cede lo 0,8%. In calo di mezzo punto percentuale Francoforte, con Londra, Milano e Madrid che oscillano invece sulla parità. Qualche tensione sui titoli di Stato europei, con i rendimenti mediamente in rialzo tra i tre i cinque punti base. Il Btp italiano a 10 anni è quindi al 3,91%, con uno spread nei nei confronti della Germania stabile a 135 'basis point'. Euro calmo a quota 1,082 contro il dollaro. In questo clima in Piazza Affari prosegue la corsa di Prysmian, che sale del 4,3% a 60 euro anche dopo un report positivo di Citi, che ha alzato il target price sul titolo. Bene ancora Leonardo (+3%) e Iveco, in aumento del 2,7%. In calo di qualche frazione Tim a quota 0,23 euro, mentre perdono un punto percentuale e mezzo sia Generali, debole dall'avvio, sia Fineco.