Borsa: ottimismo in Asia, dati Usa rassicuranti, Tokyo +3,64%

Borse positive in Asia e Pacifico nell'ultima seduta della settimana centrale di agosto, grazie ai recenti dati Usa rassicuranti sul fronte dell'inflazione, delle richieste di sussidi e delle vendite al dettaglio. Tokyo ha guadagnato il 3,64%,Taiwan il 2,07%, Seul l'1,99% e Sidney l'1,34%. Ancora aperte Hong Kong (+1,9%), Shanghai (invariata), Mumbai (+0,98%) e Singapore (+1,05%). Positivi i future sull'Europa, a parte Londra dopo le vendite al dettaglio sotto le stime. In rialzo anche i contratti sui listini Usa, in attesa degli indici della Fed di Dallas. In calo il dollaro a 0,91 euro, 14,93 yen e 0,77 sterline, mentre risale a 137 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2 punti al 3,6% e quello tedesco di 1,8 punti al 2,24%. Scende il greggio (Wti -0,5% a 77,77 dollari al barile) dopo l'inatteso rialzo delle scorte Usa a 1,35 miliardi di barili, a fronte di un calo previsto di 1,9 miliardi di barili. Risale il gas naturale (+0,35% a 39,74 euro al MWh ad Amterdam) mentre appare piatto l'oro (-0,08% a 2.455,05 dollari l'oncia). Sulla piazza di Tokyo forti rialzi per il settore dei semiconduttori, con Renesas (+7,47%), Advantest (83%) e Tokyo Electron (+4,83%). Su di giri anche il settore auto, da Toyota (+3,27%) a Honda (+2,42%), mentre in campo finanziario risale la china Nomura (+4,5%) al 5/o rialzo consecutivo.