Borsa: Milano viaggia a +0,25%, brillante Leonardo

La Borsa di Milano si conferma senza strappi con il Ftse Mib che segna un cauto +0,21% a 33.960 punti. Sul listino scatta Leonardo con JpMorgan che alza il prezzo obiettivo. Il titolo guadagna il 4,4%. In testa anche Cucinellli (+2,4%). Sono poi in recupero Tim (+2,3%) e Erg (+2,3%) che però Equita taglia ad hold dopo i conti. Sale Iveco dell'1,97% che ha raggiunto un accordo con Mutares per vendita di Magirus. Deboli le banche con l'eccezione di Unicredit (+0,92%). il ceo Orcel ha indicato l'obiettivo di superare i risultati del 2023 e sulle M&A, oltre a ribadire che si fanno solo se strategiche, ha ricordato l'ampia dote di capitale che ha la banca. Deboli Bper (+0,08%) Mps (-0,6%) tra le possibili prede. Tra gli altri titoli Amplifon cede lo 0,98%, Azimut lo 0,96% e Stellantis lo 0,88%.