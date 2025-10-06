Borsa: Milano verso la parità (-0,15%) con Stellantis ed Eni

Piazza Affari punta alla parità a fine mattinata, riducendo il calo allo 0,15% a 43.195 punti. In luce Eni (+1,73%), maglia rosa del paniere con il greggio (Wti +1,92% a 62,05 dollari al barile) e il gas (+4,48% a 32,85 euro al MWh) in forte rialzo. Accelera di nuovo Stellantis (+1,6%), sull'onda lunga delle vendite di auto dello scorso 1 ottobre e su ipotesi di nuovi investimenti negli Usa per 10 miliardi di dollari. Bene anche Saipem (+1,15%) e Tenaris (+1%), mentre riduce il calo Stm (-1,75%) insieme a Interpump (-1,3%) e Unicredit (-1%). Riducono il calo Mps (-0,75%) e Intesa (-0,71%), più cauta invece Mediobanca (-0,25%). Positive Banco Bpm (+1,15%), Popolare Sondrio (+1,2%) e Bper (+1,5%). Scende sotto quota 83 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi (82,9 punti), con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,8 punti al 3,56%, quello tedesco di 3,1 punti al 2,73% e quello francese di 8,1 punti al 3,59%. Scende a 3,1 punti lo spread tra i titoli di stato francesi e quelli italiani.