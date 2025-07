Borsa: Milano torna in calo (-0,25%), giù Stm e Stellantis

Piazza Affari si riporta in territorio negativo dopo aver raggiunto la parità, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,25% a 40.068 punti. Deboli Stm (-1,85%), Stellantis (-1,23%). Azimut (-0,94%) e Prysmian (-0,87%). In luce Iveco (+1,98%), in vista della cessione a tata previo scorporo di Idv, su cui hanno messo gli occhi diversi gruppi, tra cui Leonardo (+0,39%). Acquisti anche su Poste (+0,98%) che diffonde oggi la trimestrale. In ordine sparso le banche, con Banco Bpm (-0,83%) in rosso alla vigilia della chiusura dell'Ops di Unicredit (+0,21%), il cui consiglio di amministrazione di riunisce oggi per approvare i conti trimestrali. In calo anche Bper (-0,71%), la cui Ops su Popolare Sondrio (-0,5%) si richiude venerdì, mentre prosegue l'offerta pubblica di scambio di Mps (-0,4%) su Mediobanca (-0,67%). Poco mossa Eni (-0,06%), frenata dal calo del greggio (-0,77%).

Si assesta a 84,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,5 punti sopra al 3,46% e quello tedesco di 0,4 punti a quasi il 2,62%.