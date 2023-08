Borsa: Milano tiene con l'Europa in attesa di Powell

Piazza Affari dopo una partenza incerta si porta in terreno leggermente positivo (indice Ftse Mib +0,4%), facendo di qualche frazione meglio delle altre Borse europee. Londra sale infatti dello 0,2%, Parigi e Francoforte dello 0,1%. In lieve rialzo anche i listini azionari di Mosca. L'attesa degli operatori sembra orientata soprattutto al discorso del presidente della Federal reserve Powell al vertice di Jackson Hole programmato per il pomeriggio europeo, con lo spread Btp-Bund che resta stabile attorno ai 165 punti base. In questo clima in Borsa a Milano tra i titoli a elevata capitalizzazione il migliore è Iveco, che conferma la sua fase di rialzo e sale fino al 3% a 8,53 euro. Bene anche Banca Generali e Unicredit che crescono di oltre un punto percentuale. In linea con il listino generale Tim, qualche vendita su Diasorin ed Erg che cedono lo 0,4%.