Borsa: Milano tiene con l'Europa in attesa di Lagarde, calma Mps

I primi scambi in Piazza Affari confermano l'avvio positivo, in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib sale dello 0,7%, con Tim titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione in aumento del'1,5% a 0,30 euro. Con gli operatori in attesa anche degli interventi del pomeriggio della presidente della Bce Lagarde e di quello della Banca centrale tedesca Nagel, in rialzo dell'1% Banca Mediolanum, Mps si muove sostanzialmente in linea con il listino dopo le aperture del governo a un'accelerazione della dismissione della quota da parte del Tesoro. In calo dell'1% Saipem. In leggero rialzo lo spread Btp-Bund a quota 170, con il rendimento del prodotto italiano al 4,26%.