Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Borsa: Milano tiene con l'Europa, rimbalza Nexi, giù Stellantis
12 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano tiene con l'Europa, rimbalza Nexi, giù Stellantis

Euro stabile su quota 1,17 contro il dollaro

Piazza Affari nei primi scambi conferma l'orientamento di qualche frazione positivo (Ftse Mib +0,2%), in linea con gli altri mercati azionari europei.

Tra i titoli principali salgono di oltre un punto percentuale Prysmian, Stm e Nexi, quest'ultima dopo la debolezza di ieri. In rialzo anche Mediobanca (+0,9%) e Mps (+0,8%).

Qualche presa di profitto su Stellantis, che scede dell'1,2% dopo la corsa di ieri sulle previsioni dell'amministratore delegato Filosa, che vede molto opportunità e indica che il gruppo con i nuovi modelli tornerà a crescere negli Stati Uniti.

Euro stabile su quota 1,17 contro il dollaro, spread con la Francia verso la parità.

